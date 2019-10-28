Ученые предлагают восстанавливать хрящи в суставах с помощью специальных инъекций

В журнале Science Advances появилась очень интересная статья, которая повествует о том, что хрящи в суставах человека могут самовосстанавливаться. Ученые утверждают, что этот процесс очень похож на восстановление конечностей у земноводных.

Авторы статьи отметили, что в ходе многочисленных исследований было замечено, что в голеностопном суставе хрящи восстанавливаются намного быстрее и эффективнее, нежели в тазобедренном. Данное открытие может стать началом нового подхода к лечению многих заболеваний суставов.

В нынешнее время большинство заболеваний суставов нельзя вылечить полностью, так как хрящевая ткань с возрастом становится слабее и вовсе теряет свои свойства. Особенно сильно страдают суставы при повреждениях из-за травм. Но в этом случае для снижения негативных последствий травмы и облегчения состояния используют бандаж на голеностоп. Его обычно применяют при незначительных травмах, когда на восстановление требуется не очень много времени. Даже если ученые смогут найти новые способы улучшения состояния суставов, то все равно без бандажа не обойтись. Даже на период лечения его придется надевать, чтобы лечение было более эффективным.

А вот спортсмены, которые усиленно занимаются физическими нагрузками, время от времени используют фиксатор голеностопа для профилактики. Они знают, что это очень полезное приспособление помогает снизить нагрузку на суставы и избежать травм. Ведь на сегодняшний день за неимением эффективных средств для полного восстановления суставов лучше поберечь себя и предотвратить появление травм, нежели потом проходить длительный курс лечения и реабилитации.

Если же травмы не удалось избежать и повреждение оказалось очень серьезным, то здесь понадобится ортез на голеностоп. Он более эффективен, нежели гипсовая повязка, которая довольно часто приводит к атрофии мышечной ткани.

Конечно же, ученые продолжают и дальше изучать возможность восстановления хрящевой ткани в суставах и они даже обнаружили, что способствует этому так называемое вещество микроРНК. Но пока главные достижения на этом заканчиваются. Ученые надеются, что в будущем они разработают специальные инъекции, которые будут вводиться непосредственно в сам сустав и способствовать его полной или частичной регенерации. Но до этого еще очень далеко.

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