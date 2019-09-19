Операции по увеличению груди помогают избавиться от комплексов

Не все женщины довольны формой и размером своей груди. Исправить проблему они пытаются в большинстве случаев народными методами, которые требуют много сил и терпения, но в большинстве своем оказываются малоэффективными. Да и зачем тратить свое время на это, если есть способ, дающий очень быстрый и 100%-ный результат.

Увеличить грудь в москве можно за очень короткий период, при этом вовсе не нужно прилагать никаких усилий. Опытные врачи сделают это за вас. Единственное, что нужно сделать, это записаться на прием к квалифицированному пластическому хирургу Александру Маркушину. Он за долгие годы своей работы наработал уже очень солидный опыт, поэтому проконсультирует и выберет наиболее подходящий способ увеличения груди.

Когда нужна операция по увеличению груди?

Перед проведением операции некоторые женщины сомневаются в ее необходимости. Чтобы развеять эти сомнения мы приведем несколько проблем, которые поможет решить пластический хирург.

Первая проблема — это разный размер молочных желез. Небольшая асимметрия и отличия в размере наблюдаются абсолютно у всех женщин, но обычно она мало заметна. Однако в силу тех или иных факторов она может развиваться. Это влияет на эстетический вид груди и вселяет в женщину неуверенность в себе. Чтобы избавиться от этих проблем, можно провести операцию по подтяжке груди или увеличению молочных желез.

Второй проблемой является несоответствие размера груди пропорциям тела. Чаще всего увеличивать грудь идут девушки и женщины с очень маленьким размером груди. Эта проблема порождает много комплексов, из-за которых возникает неуверенность в себе и своей красоте. Операция по увеличению груди решает эту проблему.

Третья причина — это изменение контуров молочных желез. Обычно после грудного вскармливания женщины жалуются на то, что их грудь потеряла упругость и форму, стала обвисшей. Подтяжка в данном случае позволяет придать груди упругость и вернуть привлекательность.

Ну и наконец 4-ая причина связана с медицинскими показаниями. Рак молочных желез является одним из самых распространенных форм онкологии. Основной формой его лечения является мастэктомия. После ее проведения многие женщины мечтают вернуться к нормальной жизни и снова почувствовать себя привлекательной. Помогает им в этом как раз операция по увеличению груди.

Так что если вам пришлось столкнуться с одной из этих проблем, то обязательно обращайтесь в клинику «Селин» для консультации.

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