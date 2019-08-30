Новое заболевание мышц поражает молодых людей

Группа ученых обнаружила совершенно новое заболевание, которое диагностируется преимущественно у молодых людей в возрасте от 30-ти лет. Его назвали миоглобинопатией и выяснили, что его главной особенностью является то, что оно поражает мышечную ткань человека.

Команда исследователей, представляющая Швецию, Австралию и Испанию, установила, что при возникновении новой болезни пораженная область стремительно увеличивается. Очаг поражения может находиться как в мышцах туловища и шеи, так и в мышцах рук или ног.

Ученые также установили, что на самой запущенной стадии миоглобинопатии слабеет дыхательная мускулатура и сердечная мышца, что приводит к необратимым последствиям. Причиной возникновения такого недуга является генетическая мутация.

Ученые пока не знают, как лечится эта болезнь, поэтому на сегодняшний день единственным способом поддержания здоровья в своем теле и предотвращения развития заболевания является спорт. Также что не тратьте время зря и не ждите, пока у вас появятся первые симптомы. Посмотрите, как накачать попу в домашних условиях, как избавиться от лишнего веса и придать своему телу стройности. Здоровый образ жизни убережет от многих недугов, которые даже не связаны с мышцами.

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