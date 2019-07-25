В России сделали робота, умеющего читать по губам

Чтобы читать по губам, нужен многолетний опыт и навыки. Но робота этому научить можно очень быстро. Это доказали российские ученые, которые создали нового робота и обучили его языку жестов.

Ожидается, что новинка сможет хорошо показать себя в качестве консультантов и помощников для глухонемых людей. Таких роботов можно использовать в супермаркетах, административных учреждениях, заведениях сферы общественного питания и отдыха.

Работу над новым роботом ведут ученые из Санкт-Петербурга. Спонсорство и поддержку им оказывает Министерство науки и высшего образования России.

Робот способен распознать речевой запрос и помочь переместиться к нужной категории товаров. Ожидается, что таких роботов разместят в крупных и много функциональных центрах, где они будут консультировать людей по разным вопросам. Ну а читать по губам робот сможет с помощью специальной очень точной видеокамеры, фиксирующей картинку с частотой 200 кадров в секунду.

Найти таких работников, которые будут обладать теми же навыками, что и робот, очень сложно. Но тем не менее сегодня существуют специальные компании по подбору персонала. Они найдут совершенно для любой компании квалифицированного работника, соответствующего всем заданным требованиям. Современный рекрутинг всегда выполняет поставленные задачи и достигает заданных целей, поэтому заказчик всегда остается доволен.

Popularity: 1%

Читайте также