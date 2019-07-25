На дне Балтийского моря нашли корабль времен Колумба

Океаны и моря скрывают под толщей воды очень много тайн, которые будут хранится там вечно. Но иногда исследователям все же удается наткнуться на случайные находки. Например, корабль эпохи Ренессанса несколько столетий покоился на дне Балтийского моря. Теперь же его планируют подробно исследовать.

Подозрительные изображения на дне Балтийского моря были зафиксированы сонаром шведской морской администрации еще 10 лет назад. Но тогда ученые не придали этому значения и не стали выяснять, что именно покоится на морском дне. А сейчас после повторного изучения морского дна коммерческой организацией, занимающейся прокладкой труб, стало ясно, что на дне лежит корабль.

Для изучения морского дна компания использовала роботизированную камеру, которая и засняла корабль с разных ракурсов. На видео видно, что морское судно очень хорошо сохранилось. По одному только видео удалось установить, что корабль использовался примерно в XV-XVI веках. Археологи намерены заняться подробным изучением затонувшего корабля и раскрыть новые подробности о его судьбе.

Такие находки попадаются не часто, впрочем как и хорошие компании по продвижению сайтов. Именно поэтому лучше не экономить и замовити просування сайту у настоящих профессионалов, которые делают свою работу быстро и качественно. Помните, хорошее продвижение окупится потом и принесет желаемую прибыль.

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