Томский ученый предлагает бороться с колорадским жуком с помощью роботов

Научно-технический прогресс ушел далеко вперед. Теперь даже заниматься земледелием и обрабатывать собственный огород людям помогают машины и роботы. Некоторые из них уже давно и плотно вошли в нашу жизнь, а потому хорошо знакомы многим огородникам, другие же находятся только на стадии разработки.

Итак, сегодня мы хотим познакомить вас с двумя очень полезными в сельском хозяйстве машинами. Первая еще даже не имеет названия. Ее только недавно разработал томский ученый. Его изобретение представляет собой роботизированную машину, которая поможет избавиться от колорадских жуков. Робот имеет вид тележки, которая передвигается автономно. Она оснащена видеокамерой, компьютером и системой опрыскивания. Используемый компьютером алгоритм технического зрения помогает распознавать обнаруженных на кустах картофеля колорадских жуков и их личинки. После обнаружения робот стряхнет их и опрыскает куст инсектицидом. Ученый пока не нашел инвесторов, которые хотели бы вложиться в этот полезный проект, поэтому когда он поступит в продажу, еще неизвестно.

Тем не менее есть еще один помощник, который пользуется огромной популярностью. Это Культиватор Нева. Он имеет объем двигателя почти 0,2 литра, что позволяет ему выдавать мощность до 6,5 лошадиных сил. В основе мотоблока «НЕВА» МБ2 КС- (168FA) лежит не менее популярная модель «НЕВА» МБ2. Но их главное отличие заключается в том, что у новинки упрощенная конструкция, которая облегчает ее использование. Новый мотоблок отлично справляется с разными типами прицепного оборудования. К нему можно подсоединить картофелесажалку, косилку или телегу.

«НЕВА» МБ2 КС- (168FA) отлично справится с почвой любого состава и степени сложности. Этот мотоблок можно использовать на огородах разной площади, что делает его более универсальным.

К главным преимуществам «НЕВА» МБ2 КС- (168FA) можно отнести использование четырехтактного бензинового двигателя Kasei 168 FA, который максимально экономично расходует топливо. А благодаря особой конструкции мотоблок не сильно вибрирует, что делает работу с ним более комфортной. Это только несколько из огромного числа преимуществ работы с новым помощником, с которыми каждый сможет ознакомиться лично после покупки мотоблока.

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