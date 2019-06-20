Ученые выяснили, как собаки научились манипулировать людьми

20 June 2019 | Автор: irisha | Теги: , ,

Щенячьи глазки любого могут сразить наповал. Они заставляют людей отдавать своим домашним питомцам вкусняшки и жалеть их. Ученые заинтересовались необычной мимикой собак и решили выяснить, когда же собаки научились «строить глазки».

unnamed Ученые выяснили, как собаки научились манипулировать людьми

Доктор Университета Портсмута Юлианна Каминская вместе со своими коллегами еще несколько лет назад заинтересовалась мимикой собак и начала изучать ее на поведенческом и анатомическом уровнях. Для сравнения они также проводили те же самые эксперименты и с волками, чтобы почувствовать разницу между поведением диких и домашних животных.

На начальном этапе исследования ученые изучили анатомическое строение морды у собак и волков. К своему удивлению они обнаружили, что у собак очень развит так называемый медиальный подниматель угла глаза. Именно эта мышца позволяет собакам «строить глазки». У волков эта же мышца была слабо развита, поэтому они такой особенностью не обладают.

Помимо этого было также обнаружено, что у домашних собак развита еще одна мышца — retractor anguli oculi lateralis или RAOL. Она отвечает за движение внешнего угла века. Но не у всех собак она развита одинаково. Например, у хаски движения этой мышцы очень сильно ограничено.

После изучения анатомии собак и волков, ученые решили выяснить, зачем собаки «строят глазки». Как стало ясно после проведенных экспериментов, такое умение появилось у собак в ходе эволюции и помогло им лучше взаимодействовать с людьми, в том числе и выпрашивать у них лакомства.

Если вы не скупы на вкусняшки и тоже способны растаять от этих милых щенячьих глазок, тогда ищите, где купить йоркширского терьера и скорее заводите милейшего домашнего питомца, который принесет море радости и улыбок.

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Комментарии

  1. Анна
    Опубликовано в Tuesday, 25/06/2019 - 11:54 am

    классная собачка это не такая petstory.ru/knowledge/dog... -russel-terrier/

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