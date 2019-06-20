Ученые выяснили, как собаки научились манипулировать людьми

Щенячьи глазки любого могут сразить наповал. Они заставляют людей отдавать своим домашним питомцам вкусняшки и жалеть их. Ученые заинтересовались необычной мимикой собак и решили выяснить, когда же собаки научились «строить глазки».

Доктор Университета Портсмута Юлианна Каминская вместе со своими коллегами еще несколько лет назад заинтересовалась мимикой собак и начала изучать ее на поведенческом и анатомическом уровнях. Для сравнения они также проводили те же самые эксперименты и с волками, чтобы почувствовать разницу между поведением диких и домашних животных.

На начальном этапе исследования ученые изучили анатомическое строение морды у собак и волков. К своему удивлению они обнаружили, что у собак очень развит так называемый медиальный подниматель угла глаза. Именно эта мышца позволяет собакам «строить глазки». У волков эта же мышца была слабо развита, поэтому они такой особенностью не обладают.

Помимо этого было также обнаружено, что у домашних собак развита еще одна мышца — retractor anguli oculi lateralis или RAOL. Она отвечает за движение внешнего угла века. Но не у всех собак она развита одинаково. Например, у хаски движения этой мышцы очень сильно ограничено.

После изучения анатомии собак и волков, ученые решили выяснить, зачем собаки «строят глазки». Как стало ясно после проведенных экспериментов, такое умение появилось у собак в ходе эволюции и помогло им лучше взаимодействовать с людьми, в том числе и выпрашивать у них лакомства.

Если вы не скупы на вкусняшки и тоже способны растаять от этих милых щенячьих глазок, тогда ищите, где купить йоркширского терьера и скорее заводите милейшего домашнего питомца, который принесет море радости и улыбок.

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