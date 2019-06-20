Ученые учатся управлять роботом силой мысли

Итальянские ученые работают над созданием пары роботизированных рук, управлять которыми смог бы человек только силой мысли. Работа эта очень кропотливая и трудоемкая, однако специалисты уже добились колоссального успеха в этом направлении.

Над созданием уникальных роботизированных рук работают специалисты из Университета Кассино и Южного Лацио. Они разработали целую систему, которая позволяет человеку силой мысли отправлять команды роботизированным рукам. Один из разработчиков Стефано Кьяверини отмечает, что созданная система называется «интерфейс мозг-компьютер». С ее помощью ученые стремятся облегчить жизнь полностью парализованным людям и тем, кто вынужден работать в очень опасных для жизни и здоровья условиях. На самом деле уже существует очень большое число роботов, способных помочь людям и человечеству в целом. Подробнее о них вы можете почитать на сайте Роботех.

Пока система по управлению роботизированными руками представлена в виде прототипа. Для его создания использовался специальный роботизированный манипулятор, для которого команды формировались благодаря использованию метода ИМК-Р300. Как только человек сосредоточенно подумает о какой-то команде, она тут же передастся компьютерной системе.

Чтобы эта система работала еще лучше, к ней подключили камеру RGB-D и обеспечили поддержку алгоритмов выполнения команд «высокого уровня». Используемая камера является точной копией той, что используется в манипуляторах Microsoft Kinect. С ее помощью специалисты могут получать точные трехмерные изображения расположенных вокруг объектов и даже распознавать их. Это позволяет роботу быстро и ловко выполнять команды человека, затрачивая на их распознавание минимум времени.

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