66% рек мира содержат опасный уровень антибиотиков

Загрязнение окружающей среды является самой злободневной проблемой, которая угрожает всему человечеству. Ее усугубляет не только бездействие крупных промышленных предприятий, но еще и работа фармацевтических компаний. Они загрязняют землю и водные объекты антибиотиками, что чревато появлением так называемой супербактерии.

Ученые из Англии провели исследование, главной целью которого было оценить чистоту воды в реках. И каково же было удивление ученых, когда они выяснили, что подавляющее большинство рек в мире загрязнены не чем иным, как антибиотиками.

Ученые исследовали 711 рек, протекающих в 72-х странах. Антибиотики были обнаружены в 66% исследуемых рек. На первый взгляд наличие антибиотиков в воде не является такой уж большой проблемой, это же не вредные для здоровья химикаты. Но на самом деле это не так. Антибиотики могут причинить человеку огромный вред. Чем больше в природу будет поступать антибиотиков, тем больше микробы будут адаптироваться к ним. Поэтому в скором времени антибиотики перестанут быть столь эффективными при лечении различных заболеваний. Это станет настоящей проблемой не для какого-то отдельного региона, сильно загрязненного антибиотиками, а для мира в целом. Так как такие микробы переносятся как самим человеком, так и животными или птицами.

А представьте только, что вода из этих загрязненных рек попадает в водохранилища, а потом и в наши с вами краны. Конечно, она предварительно очищается, но разве можно быть на 100% уверенным в том, что водоканалы поставляют нам действительно качественную воду. Конечно же, нет. Именно поэтому работает лучшая доставка воды в Москве. Она обеспечит всю вашу семью чистой и качественной водой, позволяющей сохранить здоровье.

Кстати, Москва пока не попала в список городов с самым большим загрязнением рек водоемов антибиотиками. Самый высокий уровень загрязнения зафиксирован в странах Азии и Африки. Причем, ученым удалось узнать, что самый высокий уровень антибиотиков в воде фиксируется именно вблизи фармацевтических заводов и животноводческих ферм, где антибиотики используют в очень больших количествах для сохранения поголовья скота.

Popularity: 1%

Читайте также