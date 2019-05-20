В Израиле мужчины стали меньше болеть раком

Около 9,6 миллионов человек ежегодно умирают от рака во всем мире, общая годовая стоимость лечения рака оценивается в 1,66 триллиона долларов. В Израиле удалось снизить темпы роста количество заболевающих раком мужчин. Одна из причин — высокий уровень развития медицины в этой стране. Узнайте, какие тенденции в борьбе с раком наблюдаются в Израиле. Прочитайте, как можно предотвратить развитие рака.

Профилактика и лечение рака в Израиле

За последнее десятилетие заболеваемость раком среди мужчин в Израиле снизилась, при этом уровень заболеваемости раком среди женщин остается стабильным. Основными причинами смерти в Израиле являются рак легких, толстой кишки и прямой кишки, а также рак поджелудочной железы, предстательной железы и мочевого пузыря. По состоянию на конец 2015 года 90 000 человек, живущих в Израиле, были диагностированы с этой болезнью в период между 2012 и 2015 годами.

Генеральный директор Израильской онкологической ассоциации недавно отметил, что Израиль находится на 90-м месте в мире по смертности от рака, несмотря на относительно высокую заболеваемость, занимая 50-е место в мире, из-за высокой осведомленности общественности о том, что профилактика и раннее выявление заболевания крайне важны, а также благодаря значительным улучшениям в диагностике и лечении в Израиле

Профессор Литал Кейнан Бокер, заместитель директора Израильского центра по контролю заболеваний при министерстве здравоохранения, сказала, что одним из наиболее значительных рисков возникновения рака является возраст, причем рак встречается чаще у пожилых людей, чем у молодых людей или детей. "Причины возникновения рака у молодых людей в большинстве случаев неизвестны. Мы говорим о болезни, которая вызвана серией мутаций в клеточном генетическом материале, которая приводит к неконтролируемому делению клеток. В то время как у взрослых эти мутации развиваются в течение жизни, более молодые люди чаще имеют врожденные мутации. Кроме того, воздействие известных факторов риска способствует возникновению рака у молодых людей, таких как ионизирующее излучение солнца или соляриев, а также диагностическое и терапевтическое излучение или инфекционные агенты, такие как вирус папилломы (ВПЧ) или вирус СПИДа, ожирение и курение.

Наиболее распространенными видами рака среди молодых людей (до 44 лет) являются:

рак молочной железы (у женщин)

лимфома (Ходжкинса и неходжкинская)

меланома

саркома

рак шейки матки

рак яичников

колоректальный рак

лейкемия

опухоли головного мозга или центральной нервной системы.

Отчеты из некоторых стран, таких как Англия, указывают на увеличение числа новых случаев рака у молодых людей.

Кейнан Бокер и д-р Барбара Сильверман, директор Национального реестра раковых заболеваний Израиля при Министерстве здравоохранения, изучили ситуацию в Израиле в период с 1990 по 2018 год в отношении инвазивных опухолей, ориентируясь на возрастную группу от 0 до 44 лет. Этот диапазон был разделен на две подгруппы: дети и подростки (возраст 0-19 лет) и взрослые. Результаты показывают, что число взрослых больных раком (20-44) со временем увеличивалось, но это отражало, главным образом, рост населения, а не увеличение их относительной доли населения, и что риск заболевания раком для этой возрастной группы увеличился в течение время только среди женщин.

Здоровый образ жизни — главная профилактика рака

Эксперты подчеркнули необходимость в максимально возможной степени снизить подверженность молодых людей известным рискам рака, таким как курение, ожирение и солнце.

Ассоциация по борьбе с раком подчеркивает, что, согласно данным Союза международного контроля над раком, можно предотвратить более трети случаев заболевания раком, а еще одну треть можно вылечить, если они обнаружены вовремя и получат надлежащее лечение. Вкладывая средства в профилактику, раннее выявление и лечение, можно ежегодно избавить от рака до 3,7 миллиона человек во всем мире.

"Более трети раковых заболеваний можно предотвратить, приняв здоровый образ жизни, включая физическую активность, отказ от курения, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, здоровое сбалансированное питание и поддержание здоровой массы тела. Если массово проводить чек-ап (проверки) для раннего выявления и получении рекомендованных прививок заболеваемость раком и смертность в Израиле могут быть снижены примерно на 50%.

Альтернативные методы лечения: марихуана при лечении рака

Согласно исследованию, которое было опубликовано в прошлом году в Журнале Национального института рака, уровень смертности среди пациентов, которые решили получать только альтернативные методы лечения, был в 2,5 раза выше, чем уровень смертности среди тех, кто получал традиционное лечение. Кроме того, 73% американцев считают, что больные раком не должны сталкиваться с какими-либо препятствиями при получении опиоидных болеутоляющих средств, несмотря на серьезное злоупотребление этими препаратами. Аналогичное исследование, проведенное в Израиле, показало, что 81% израильтян заявили, что польза от применения умеренно-сильных обезболивающих, таких как опиоиды, для больных раком перевешивает риск наркомании. Однако альтернативные средства лечения, такие как марихуана, не должны сбрасываться со счетов.

83% американцев, которые участвовали в опросе, поддержали использование медицинской марихуаны для больных раком, но 48% тех, у кого рак и кто использовал каннабис в прошлом году, испытывали затруднения при его получении, и 58% пациентов или выздоравливающих пациентов интересовались больше информацией о пользе медицинской конопли для облегчения симптомов, вызванных лечением и самой болезнью.

В израильском опросе 69% опрошенных заявили, что поддерживают использование медицинской марихуаны для больных раком, а 80% опрошенных больных сказали, что они будут рады получить больше информации о преимуществах и недостатках использования медицинской марихуаны для облегчения боли, тошноты или других симптомов, возникающих в результате лечения рака.

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