Массачусетский технологический институт снова похвастался своей новинкой. На этот раз физики совместно с биологами создали специальную нанокапсулу с функцией шприца, которая через желудок способна доставить в организм человека инсулин.

Пока современные наноразработки находятся на стадии тестирования, люди, страдающие от сахарного диабета, могут купить себе диалайф и снизить проявление симптомов этого опасного заболевания. Данный препарат создан преимущественно на основе растительных компонентов, поэтому приносит только пользу.

По данным ВОЗ, в нынешнее время в мире проживает порядка 340 млн человек, больных диабетом. Большинство из них вынуждены регулярно делать себе инъекции инсулина, позволяющие нормализовать уровень сахара в крови. Однако переизбыток инсулина может представлять смертельную опасность для человека. В связи с этим ученые очень долгое время ломают голову над созданием альтернативы обычным инъекциям. Уже были созданы специальные микрокапельницы и даже специальные инсулиновые таблетки. Нанокапсулы-«шприцы» являются новым этапом на пути поиска совершенно новых способов борьбы с сахарным диабетом. Ученые из МТИ надеются, что уже в ближайшее время их новое изобретение поступит на мировой рынок и начнет помогать людям. А пока бороться с сахарным диабетом 2-го типа поможет диалайф.

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