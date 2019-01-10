Samsung удивила всех своими новыми роботами на выставке CES

В эти дни в Лас-Вегасе проходит грандиозная выставка CES, на которой компании со всего мира хвастаются своими технологическими новинками. В этом году особенно отличилась компания Samsung, представив несколько новых роботов и экзоскелет.

Новинки от южнокорейского производителя оказались очень интересными и сразу же поразили гостей шоу. Возможно, в будущем студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники смогут похвастаться такими же достижениями, ну а пока им еще есть чему учиться.

Многие считают, что своими новинками Samsung уже ушла далеко в будущее. Первый представленный робот представляет собой конус с расположенным в самом верху дисплеем. При прикосновении к этому дисплею бот показывает частоту сердцебиения и давление. Измерения производятся с помощью специальных датчиков. Робот следит за человеком даже когда тот спит, чтобы оценить его самочувствие и качество отдыха. У этого робота есть функции напоминания. Например, он может сообщить о необходимости приема лекарств. Также его наделили еще одной необычной функцией. Он может предсказывать, когда человек упадет. Если падение случилось, он сразу же вызывает родственников и «скорую помощь».

Второй робот может использоваться для очистки воздуха и он не представляет особого интереса, хотя на многих тоже произвел впечатление. Но больше всего удивил третий робот-продавец. Его способности просто поражают. Если его «попросить», то он покажет нужные продукты или пункты в написанном меню. Кроме этого его наделили способностью обслуживать клиентов в кафе, доставляя им кофе или блюда на меленьких тарелочках. У него также есть функция принятия оплаты.

Но больше всего посетителей шоу удивил экзоскелет. Он может не только помочь стать на ноги парализованным людям, но с его помощью также можно исправлять осанку и выполнять много интересных действий.

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