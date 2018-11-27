Илон Маск хочет полететь на Марс

На Земле готовятся к самом грандиозному событию в плане покорения космоса — колонизации Марса. Пока группа добровольцев готовится к своему первому полету и колонизации Красной планеты, специалисты со всего мира разрабатывают новые технологии, которые помогли бы в самом сложном полете. Полететь на Марс и помочь землянам в строительстве базы намерен и основатель SpaceX Илон Маск.

Он уже сделал соответствующее заявление. По его словам, вероятность его полета на Марс составляет на сегодняшний день 70%, но с развитием технологий и появлением новых изобретений его намерения будут только увеличиваться.

По словам Маска, его многоразовая ракета SpaceX BFR будет готова к осуществлению первого полета на Марс уже через 7 лет.

Основатель компании признался, что полет будет очень тяжелым и есть большой риск погибнуть в космосе, не долетев до Марса. Но если все же удастся добраться до цели, то там всех прилетевших ждет очень тяжелая работа. Придется постоянно трудиться над строительством первой базы на Марсе. Но даже после завершения строительства шанс вернуться на Землю остается очень маленький, поэтому все, кто отправляется туда, должен быть готов ко всему.

Если же строительство какой-нибудь базы или монтаж оборудования производится в земных условиях, то для этих целей можно купить остатки кабеля мкэш на складах, а также прочее оборудование и материалы по доступным ценам.

Popularity: 2%

Читайте также