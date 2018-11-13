Ученые предлагают делать тесты на ВИЧ с помощью смартфонов

Группа ученых, представляющих Женскую больницу Бирхема, создали специальные чипы, позволяющие быстро и удобно диагностировать у человека ВИЧ. Они уже поделились подробностями своего изобретения и раскрыли особенности его работы.

Созданное учеными устройство, имеет встроенный чип, который способен по одной капле крови определить: является ли человек носителем ВИЧ или нет. Для подключения такого устройства вовсе не нужно иметь топовую модель мобильного устройства. Подойдут даже смартфоны до 5000.

Чаще всего для диагностики ВИЧ врачи применяют метод полимеразной цепной реакции. Но для пациентов такой анализ обходится обычно дорого и результата приходится ждать долго. Новое устройство позволяет определять содержание в крови нуклеиновых кислот РНК и намного быстрее выдавать результат.

Изобретение уже протестировали на добровольцах. Чип показывал правильные результаты в 99,1% случаев, то есть показатели у него довольно высокие. Правда, на отрицательных результатах его точность была немного ниже — 94,6%. Тем не менее такой показатель для миниатюрного чипа является достаточно высоким.

Стоимость самого устройства и реагентов для него составляет не более 5-ти долларов. Исследователи уже рассматривают возможность использования его для диагностики других заболеваний.

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