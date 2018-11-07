Доктор Николай Васильевич Воробьев на конференции в США
Шестая Международная Конференция по тканевой инженерии и регенеративной медицине прошла 23-24 августа 2017 года в Сан-Франциско, США. В этом мероприятии приняли участие партнерские издательства, ученые, молодые исследователи, врачи, бизнесмены и студенты более чем из 25 стран. Выступления специалистов сделали эту конференцию плодотворной и конструктивной.
Основной темой конференции стала важность тканевой инженерии и регенеративной медицины в будущем здравоохранения. Она включила в себя следующие секции:
- Регенерация тканей с использованием нанотехнологий;
- Восстановление и регенерация тканей;
- Биологические заменители тканей;
- Инженерия органов;
- Тренды в тканевой инженерии;
- Инженерия костной ткани;
- Клеточные культуры;
- Исследование лекарственных препаратов;
- Регенерация зубов;
- Регенеративная медицина;
- Применение тканевой инженерии;
- Эмбриональные клетки в клеточной терапии;
- Трансплантация клеток в клеточной терапии.
В качестве основных докладов можно отметить следующие:
- Эволюция и текущий статус криоконсервации спермы;
- Улучшенные методы и процедуры для сохранения плюрипотентных клеток, стабильности хранения и валидации;
- Криоконсервация органов и организмов: признаки новой эры;
- Криоконсервация с помощью витрификации: основные термодинамические принципы, методы и устройства;
- Пролотерапия — главный выбор в регенеративной медицине;
- Максимизация сердечного восстановления. На чем мы должны сконцентрироваться: на клетках или матрицах?
IMR-терапия доктора Николая Васильевича Воробьева
После конференции, в рамках дискуссионного форума, поднималась тема IMR-терапии (Intracellular Metabolism Remediation) — инновационного комплекса процедур, подготавливающих организм к клеточной терапии. Её представил российский доктор Николай Васильевич Воробьев.
Он рассказал об эффективности IMR-терапии (IMR-therapy) в лечении рассеянного склероза, диабета 2 типа и других тяжелых заболеваний. Также специалисты рассмотрели применение данной методики на конкретных примерах из практики Воробьева. IMR-терапию успешно применяют сеть европейских клиник “Swiss Medica”, а также «Клиники доктора Воробьева».
Благодарности
Компания «Conference Series» взяла на себя честь приветствовать организационный комитет, членов редакционной коллегии и основных докладчиков.
Почетные гости и основные докладчики поделились своими инновационными исследованиями на трибуне «Tissue Science 2017».
Представленные на конференции рефераты были опубликованы в журнале «Tissue Science & engineering».
«Conference Series» выразила признательность экспертам, партнерским компаниям и ученым, которые поддержали конференцию, участвуя в дискуссионных форумах. «Мы искренне благодарим членов оргкомитета за их присутствие, поддержку и помощь».
Следующая международная конференция по тканевой инженерии и регенеративной медицине пройдет в период с 09 по 10 ноября 2018 года в Атланте, США
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