Доктор Николай Васильевич Воробьев на конференции в США

Шестая Международная Конференция по тканевой инженерии и регенеративной медицине прошла 23-24 августа 2017 года в Сан-Франциско, США. В этом мероприятии приняли участие партнерские издательства, ученые, молодые исследователи, врачи, бизнесмены и студенты более чем из 25 стран. Выступления специалистов сделали эту конференцию плодотворной и конструктивной.

Основной темой конференции стала важность тканевой инженерии и регенеративной медицины в будущем здравоохранения. Она включила в себя следующие секции:

Регенерация тканей с использованием нанотехнологий;

Восстановление и регенерация тканей;

Биологические заменители тканей;

Инженерия органов;

Тренды в тканевой инженерии;

Инженерия костной ткани;

Клеточные культуры;

Исследование лекарственных препаратов;

Регенерация зубов;

Регенеративная медицина;

Применение тканевой инженерии;

Эмбриональные клетки в клеточной терапии;

Трансплантация клеток в клеточной терапии.

В качестве основных докладов можно отметить следующие:

Эволюция и текущий статус криоконсервации спермы;

Улучшенные методы и процедуры для сохранения плюрипотентных клеток, стабильности хранения и валидации;

Криоконсервация органов и организмов: признаки новой эры;

Криоконсервация с помощью витрификации: основные термодинамические принципы, методы и устройства;

Пролотерапия — главный выбор в регенеративной медицине;

Максимизация сердечного восстановления. На чем мы должны сконцентрироваться: на клетках или матрицах?

IMR-терапия доктора Николая Васильевича Воробьева

После конференции, в рамках дискуссионного форума, поднималась тема IMR-терапии (Intracellular Metabolism Remediation) — инновационного комплекса процедур, подготавливающих организм к клеточной терапии. Её представил российский доктор Николай Васильевич Воробьев.

Он рассказал об эффективности IMR-терапии (IMR-therapy) в лечении рассеянного склероза, диабета 2 типа и других тяжелых заболеваний. Также специалисты рассмотрели применение данной методики на конкретных примерах из практики Воробьева. IMR-терапию успешно применяют сеть европейских клиник “Swiss Medica”, а также «Клиники доктора Воробьева».

Благодарности

Компания «Conference Series» взяла на себя честь приветствовать организационный комитет, членов редакционной коллегии и основных докладчиков.

Почетные гости и основные докладчики поделились своими инновационными исследованиями на трибуне «Tissue Science 2017».

Представленные на конференции рефераты были опубликованы в журнале «Tissue Science & engineering».

«Conference Series» выразила признательность экспертам, партнерским компаниям и ученым, которые поддержали конференцию, участвуя в дискуссионных форумах. «Мы искренне благодарим членов оргкомитета за их присутствие, поддержку и помощь».

Следующая международная конференция по тканевой инженерии и регенеративной медицине пройдет в период с 09 по 10 ноября 2018 года в Атланте, США

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