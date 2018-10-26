Кофе снижает риск развития кожных заболеваний

Хорошая новость для любителей кофе. Из-за этого чудодейственного напитка они реже подвержены развитию кожных заболеваний. Такой вывод сделали китайские ученые, которые провели масштабное исследование и изучили состояние здоровья более 82-х тысяч женщин.

Изначально ученые задались целью доказать, что кофеин способствует развитию такого кожного заболевания, как розацея, но результат оказался прямо противоположным их ожиданиям. А если вы не знаете, что такое розацея и как она выглядит, то смотрите, какие бывают кожные заболевания фото с названиями.

Во время своего долговременного исследования ученые провели обследование более 82,5 тысяч женщин. Они изучили влияние разных факторов на их общее здоровье и развитие разных заболеваний. Как выяснилось, те люди, которые часто пили кофе, реже были подвержены риску развития розацеи. А у тех, кто вообще не пил кофе, риск развития кожных заболеваний увеличивался.

Каким именно способом кофе благоприятно влияет на кожу, пока еще неизвестно, так что не стоит расценивать этот напиток как панацею от всех кожных заболеваний. Он может оказывать так же и отрицательное влияние на организм человека, так что злоупотреблять им не стоит.

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