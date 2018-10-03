Чехия — лучший выбор для получения высшего образования

Сегодня очень многие родители выпускников школ предпочитают отдавать своих детей в иностранные вузы для получения высшего образования. Особой популярностью среди европейских стран пользуется Чехия, так как она выигрывает по своему географическому положению и образование в ней не такое дорогое, как в других странах ЕС.

Именно поэтому многие родители читают официальном сайте о новых образовательных программах, условиях поступления в чешские вузы, подготовительных курсах, финансовых аспектах.

Да и нынешним студентам будет на кого равняться, ведь Чехия подарила миру очень много известных ученых, совершивших удивительные открытия.

Отто Вихтерле

Он был известным химиком, который жил в XX веке. Его самым известным изобретением стали мягкие контактные линзы, которые сегодня используются во всем мире.

Ян Янский

Этот ученый жил в XIX веке и именно ему принадлежит труд, описавший 4 существующие группы крови.

Франтишек Кршижик

Великий инженер, который жил в Чехии в XIX веке. Он одним из первых начал строить трамвайные линии. В 1903 году благодаря Кршижику в Австро-Венгрии появилась первая электрическая железная дорога. Он также является одним из главных инженеров знаменитого пражского комплекса поющих фонтанов.

Георг Плачек

В физике больших успехов добился чех Георг Плачек. Он изучал и выдвигал свои теории в области ядерной, молекулярной и квантовой физики. Он входил в состав группы ученых, открывших деление ядер.

Как видим, Чехия тоже богата на научные открытия, изменившие мир, поэтому страна, которая подарила миру таких известных ученых, является одним из лучших мест для подготовки новых ученых, докторов, инженеров и пр.

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