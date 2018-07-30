Ученые предлагают заряжать мобильные устройства от одежды

Современная мода оставляет желать лучшего. Некоторая одежда, демонстрируемая на современных модных показах, не только неудобная, но иногда даже страшная. Именно поэтому в некоторых случаях модный показ почти похож на фильм ужасов. Какой будет одежда через полвека или век, сейчас сказать сложно, ведь мода очень непредсказуема. Однако ученые уверены, что в будущем одежда станет более многофункциональной.

Уже сейчас ведется разработка нового типа ткани для одежды будущего. Предполагается, что эта ткань будет состоять из углеродных нанотрубок, с помощью которого одежду можно использовать для подзарядки мобильных устройств. Учитывая то, какое широкое распространение уже сегодня получили мобильные устройства, то можно смело предположить, что в будущем их будет становиться все больше и больше. Поэтому такая одежда однозначно будет пользоваться большой популярностью.

Сейчас тоже создается много новых тканей в основном из синтетических материалов, но некоторые из них ничем не уступают, а по некоторым своим свойствам даже превосходят натуральные ткани. Поэтому каждый покупатель на сайте https://www.redmega.ru/ сможет найти наиболее подходящую одежду из натуральных и синтетических тканей для мужчин, женщин и детей, а также декоративную косметику, средства по уходу и многое другое. Несмотря на то, что все это не может заряжать мобильные устройства, оно тоже играет очень важную роль в жизни каждого человека.

Ученые из университета Цинциннати, которые занимаются созданием новой ткани, рассказали, что используемые для ткани будущего нанотрубки выращивались специально на кремниевых пластинах. Изначально из этих трубок был создан квадрат, который потом растянули в нить. Ее можно вплетать абсолютно в любые ткани и она ничем не будет отличаться от других нитей.

По словам одного из авторов исследования Марка Шульца, мы уже стоим на пороге «углеродной революции», так как уже сейчас активно внедряются или только разрабатываются новые технологии на основе углеродного волокна.

Шульц уверен, что новые углеродные нити можно использовать не только для пошива одежды. Из-за своей высокой термостойкости и проводимости они могут стать отличной альтернативой даже медным проводам, которые сегодня используются в разных сферах.

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