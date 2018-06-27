Ученые назвали продукты, помогающие худеть

Чаще всего способствуют образованию лишних килограммов жирная и сладкая пища. Отказаться от нее не так уж просто, но существует несколько продуктов, которые снижают желание употреблять вредную пищу.

Американские ученые из Колумбийского университета провели небольшой эксперимент, главной целью которого было выяснить, какие продукты больше всего способствуют избавлению от лишних килограммов.

Специалисты пригласили принять участие в их экспериментах добровольцев с избыточным весом. Им предложили в течение нескольких недель употреблять в пищу больше блюд, приправленных перцем чили или имбирем, а также обязательно пить имбирный чай.

Та группа добровольцев, которая соблюдала эти требования, уже через несколько недель после старта эксперимента начала терять лишний вес. Участники говорили, что в результате употребления этих продуктов к ним быстрее приходило чувство насыщения, что позволяло увеличить время между приемами пищи.

Объясняется это тем, что блюда, заправленные перцем чили, очень острые, поэтому их много не съешь. Что же касается имбиря, то в нем содержится большое число активных компонентов, повышающих температуру тела и улучшающих кровообращение. Благодаря этому в организме начинает активно сжигаться лишний жир.

Конечно, если вдобавок к имбирю принимать еще таблетки Редуслим для похудения, то желаемого эффекта можно будет добиться за более короткий срок, прилагая при этом минимум усилий.

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