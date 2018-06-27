Ученые нашли способ замедлить рост злокачественных опухолей

Израильские ученые снова впереди планеты всей. Они провели очередное исследование, результаты которого должны в дальнейшем помочь онкологическим больным.

Израильским медикам помогали американские коллеги. Результаты исследования можно прочитать на страницах журнала Journal of the National Cancer Institute.

Израильская медицина известна не только своим высоким сервисом и эффективностью, но еще сотрудничеством с разными медицинскими институтами, которые проводят научно-исследовательские работы и создают новые способы лечения. К сожалению, с раком пока совладать не получается даже самым продвинутым исследовательским центрам, но зато профессору Исраэлю Влодавски, который работает в центре исследования рака в Технионе, и профессору Харви Пассу из Нью-Йорка удалось найти способ, который в дальнейшем может стать настоящим спасением для людей, страдающих от мезотелиомы. Это злокачественная опухоль, которая поражает ткани в грудной, брюшной и сердечной полости. Так как эта опухоль не поддается никаким лекарствам, новый способ может оказаться единственным наиболее эффективным способом борьбы с раком.

Возможно, в скором будущем новый способ лечения злокачественных новообразований возьмет на вооружение MDC International, но а пока этот медицинский центр использует для лечения только проверенные способы, которые уже доказали свою эффективность.

Новый способ, который нашли Влодавски и Пассу еще должен пройти не одну стадию тестирования, но уже известно, что он основан на подавлении активности гепараназы в организме. Дело в том, что этот фермент стимулирует рост опухоли, при этом она же сама его вырабатывает. Ученым удалось прервать этот процесс, за счет чего рост опухоли замедлился.

Этот способ не приводит к полному излечению от рака, но он хотя бы поможет продлить пациентам жизнь.

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