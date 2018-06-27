Ученые нашли способ замедлить рост злокачественных опухолей

27 June 2018 | Автор: irisha | Теги: ,

Израильские ученые снова впереди планеты всей. Они провели очередное исследование, результаты которого должны в дальнейшем помочь онкологическим больным.

0011 Ученые нашли способ замедлить рост злокачественных опухолей

Израильским медикам помогали американские коллеги. Результаты исследования можно прочитать на страницах журнала Journal of the National Cancer Institute.

Израильская медицина известна не только своим высоким сервисом и эффективностью, но еще сотрудничеством с разными медицинскими институтами, которые проводят научно-исследовательские работы и создают новые способы лечения. К сожалению, с раком пока совладать не получается даже самым продвинутым исследовательским центрам, но зато профессору Исраэлю Влодавски, который работает в центре исследования рака в Технионе, и профессору Харви Пассу из Нью-Йорка удалось найти способ, который в дальнейшем может стать настоящим спасением для людей, страдающих от мезотелиомы. Это злокачественная опухоль, которая поражает ткани в грудной, брюшной и сердечной полости. Так как эта опухоль не поддается никаким лекарствам, новый способ может оказаться единственным наиболее эффективным способом борьбы с раком.

Возможно, в скором будущем новый способ лечения злокачественных новообразований возьмет на вооружение MDC International, но а пока этот медицинский центр использует для лечения только проверенные способы, которые уже доказали свою эффективность.

Новый способ, который нашли Влодавски и Пассу еще должен пройти не одну стадию тестирования, но уже известно, что он основан на подавлении активности гепараназы в организме. Дело в том, что этот фермент стимулирует рост опухоли, при этом она же сама его вырабатывает. Ученым удалось прервать этот процесс, за счет чего рост опухоли замедлился.

Этот способ не приводит к полному излечению от рака, но он хотя бы поможет продлить пациентам жизнь.

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