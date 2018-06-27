Стресс ухудшает зрение

Ученые из Германии решили изучить, как стрессовые ситуации могут влиять на зрение человека. Именно этому было посвящено их очередное исследование, результат которого их поразил.

Из-за постоянного стресса зрение может ухудшиться настолько, что понадобится лазерная коррекция зрения в Москве. Поэтому любых стрессовых ситуаций лучше избегать для сохранения своего здоровья и зрения в порядке.

Ученые во время своего исследования проанализировали множество научных трудов и пришли к выводу, что сильное и постоянное нервное перенапряжение может способствовать развитию глаукомы и нейропатии зрительного нерва. Если лечением этих болезней не заняться вовремя, то человек рискует полностью или частично ослепнуть. Именно поэтому ученые советуют офтальмологам при осмотре обязательно интересоваться у пациентов их психологическим состоянием и наличием в их жизни каких-либо серьезных стрессовых ситуаций. И уже исходя из данных осмотра и беседы с пациентом можно будет сделать более точный вывод и поставить правильный диагноз.

В момент нервного перенапряжения в организме человека происходят очень серьезные изменения. В кровь осуществляется выброс адреналина, из-за которого сердце начинает биться чаще, зрачки расширяются и возникает так называемое туннельное зрение. Из-за него человек может видеть только то, что непосредственно попадает в поле его зрения. Все, что находится в области периферии, человек видеть больше не сможет. Это приводит к сложностям с ориентацией в пространстве.

Ученые утверждают, что туннельное зрение может возникнуть только в случае очень сильного стресса и обычно со временем зрение человека начинает восстанавливаться. Но чем дольше длится стресс, тем больше глаза адаптируются к новым условиям и зрение потом восстанавливается намного хуже.

Из-за стресса могут также появляться мушки перед глазами. Происходит это из-за повышения уровня кислорода и снижения содержания в крови углекислого газа. При длительном стрессе может даже начать дергаться глаз. Вдобавок к этому может повышаться внутриглазное давление, а слизистая глаз может начать быстрее пересыхать.

Чтобы избежать негативного влияния стресса на организм и зрение, ученые советуют избегать стрессовых ситуаций и заняться спортом. Он способствует нормализации всех процессов в организме и делает его более устойчивым к нервным перенапряжениям.

Popularity: 1%

Читайте также