Белковая пища продлевает жизнь пожилым людям

Пожилым людям полезно кушать больше белковой пищи, так как она снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлевает жизнь. К такому выводу пришли ученые из Гронингенского университета.

Чтобы подтвердить свои убеждения, специалисты провели эксперимент. Принять участие в нем пригласили 2280 добровольцев, которые проживали в 11-ти разных странах. Возраст всех участников эксперимента составлял более 68 лет. Всех добровольцев разделили на 2 группы. Первой необходимо было увеличить количество употребляемого белка в своем повседневном рационе до 70 грамм, а второй — до 40 гр.

Эксперимент длился 21 месяц. За это время из второй группы умерли 31% участников. В первой группе, где участники употребляли больше белка, число скончавшихся составило 18%.

Ученые считают, что продолжительность жизни пожилых людей напрямую зависит от количества употребляемого белка, так как он укрепляет мышечную ткань, в том числе способствует поддержанию работы сердца.

Именно поэтому не лишним будет добавлять сухой белок в пищу. Купить белки оптом от ДИСО можно по самым приемлемым ценам. Его можно употреблять как взрослым, так и детям, чтобы восполнить запасы белка в организме.

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