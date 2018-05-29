Ученые придумали простой способ справиться с дальтонизмом

Большинство глазных болезней прогрессируют с возрастом. Это же касается и дальтонизма, который может только усиливаться. Но сегодня ученые предлагают новый эффективный способ.

Лечение зрения у детей обычно помогает справиться практически с любыми офтальмологическими проблемами. К сожалению, дальтонизм к ним не относится.

Дальтонизм является одним из наиболее распространенных заболеваний, для которого на сегодняшний день еще не разработали эффективного лечения. Но работа в этом направлении ведется и ученые постоянно предлагают свои решения для людей, желающих справиться с этой проблемой.

В начале 2000-х годов ученые предложили лечить дальтонизм с помощью методов генной инженерии и даже испытали свой способ на обезьянах, но для людей такое лечение пока недоступно. Медики сегодня предлагают дальтоникам справляться со своей проблемой с помощью специальных очков, но они помогают только лишь на начальных стадиях болезни. Новый же способ позволяет значительно облегчить жизнь людям, не различающим цвета. Правда, когда он будет доступен, еще непонятно.

Ученые из Новой Зеландии и Японии провели совместную работу, результатом которой стали новые очки дополненной реальности. Они не лечат дальтонизм, но помогают людям научиться различать цвета.

Новинку пока только собираются представить на предстоящей конференции в Отаго. Так как в медицине пока еще не удалось добиться существенного прогресса в лечении дальтонизма, то за дело взялись инженеры. Они с помощью новых технологий попытались скорректировать цветовое зрение человека. Суть используемых технологий заключается в том, чтобы сделать некоторые цвета более различимыми для человека.

Руководит этой разработкой ученый Хольгер Регенбрехт. Он и его коллеги создали уникальную систему, которая способна динамически менять цвета, попадающие в поле зрения человека. Инженерам уже удалось создать несколько вариантов таких очков. Самый последний и самый компактный создан на основе обычных очков дополненной реальности Epson. Они их немного доработали. В частности, наложили ось зрения встроенных камер с осями зрения человеческих глаз. В результате у них получился отличный прототип, который уже успели испытать.

Popularity: 2%

Читайте также