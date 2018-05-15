Ученые узнали, где впервые появилась проказа

Болезнь, которую долгое время люди не могли лечить, сейчас уже успешно лечится при своевременной диагностике. Но до недавних пор ученых мучил вопрос: «Где же впервые появилась эта страшная болезнь?» Сегодня они нашли на него ответ.

Объединенная группа ученых из разных стран после длительного изучения истории развития этой болезни пришла к выводу, что проказа могла зародиться в Восточной Европе. В ходе своих исследований ученые изучили скелеты людей, живших примерно в 400-140 гг. н.э. на Старом континенте. Все останки подвергались генетической экспертизе, которая позволила выделить так новые геномы бациллы Хансена. Ученые также пришли к выводу, что в Европе в то время буйствовали аж 4 вида проказы, а не 2, как предполагалось ранее.

Большое число обнаруженных новых геномов этой болезни натолкнуло ученых на мысль, что именно в Восточной Европе могла зародиться эта болезнь. Ранее исследователи полагали, что проказа впервые возникла в Китае. Но новые исследования это опровергают.

По данным Всемирной организации здравоохранения, проказа до сих пор дает о себе знать. В 2016 году она уложила на больничную койку более 200 000 человек, при этом 10% из них были детьми. В отличие от нее атопический дерматит, подробнее о котором можно прочитать на сайте https://www.losterin.ru/derm/neirodermit-atopichesky-dermatit, не имеет столь серьезных последствий, поэтому легко и быстро лечится с помощью препаратов линейки Лостерин. Эффективное лекарство поможет надолго избавиться от неприятных симптомов.

Сегодня проказу научились лечить с помощью антимикробной терапии, но лечение может затянуться и протекать очень сложно.

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