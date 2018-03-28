Россия создает сверхтяжелую ракету-носитель

Россия продолжает делать уверенные шаги на пути освоения космоса. До конца следующего десятилетия она планирует начать испытания новой сверхтяжелой ракеты-носителя, которая сможет отправлять корабли на Марс и Юпитер, а также доставлять до 20 тонн груза на Луну.

Некоторые эксперты полагают, что России такая ракета необходима не только для освоения космоса, но еще и для оборонительных целей.

В Российской академии космонавтики уверены в том что, строительство новой ракеты задаст вектор развития для всей аэрокосмической отрасли страны на ближайшее десятилетие. Этот проект станет самым масштабным для России и самым значимым, ведь именно от него будут зависеть успехи российской космонавтики и темпы развития российских космодромов.

На официальном сайте государственных закупок появилась информация о том, что на один только эскизный проект планируется потратить порядка 1,6 млрд рублей. А еще нужно узнать, производители климатические камеры за какую цену продают свою продукцию, ведь впереди еще огромное число испытаний и тестов, прежде чем строительство ракеты перейдет в активную фазу.

Еще одним крупным проектом должно стать строительство космодрома на орбите планеты. Его планируют построить на базе российского сегмента МКС. Но этот проект находится еще в стадии обсуждения.

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