Илон Маск рассказал, как человечество сможет пережить третью мировую войну

15 March 2018 | Автор: irisha | Теги: , , ,

По мнению известного предпринимателя, инженера, изобретателя и главы американской компании SpaceX Илона Маска, у человечества есть только один шанс пережить третью мировую войну. Люди смогут выжить, если на Луне или на Марсе будет построена обитаемая станция.

e9b87765051c853982674 Илон Маск рассказал, как человечество сможет пережить третью мировую войну

Изобретатель уверен, что у землян обязательно должно быть другое место, пригодное для жизни, чтобы там могли храниться образцы цивилизации в достаточном количестве. Это поможет в будущем возродить человечество. Именно поэтому Маск отмечает особую важность строительства такой станции.

Как видим, глава компании, который уже заработал себе миллиардное состояние, думает о глобальных проблемах в то время, как кто-то только пытается найти, как начать продавать в интернете. Но для кого-то и низкие продажи могут быть глобальной проблемой, поэтому ее решением нужно заняться в самые кратчайшие сроки.

Изобретатель уверен, что пока лучшим местом для строительства станции является Марс. Эта планета достаточно удалена от Земли, поэтому даже в случае критических катаклизмов шансов на выживание у жителей Марса будет намного больше, чем у тех, кто поселился бы на Луне.

Илон Маск надеется, что построить такие станции и отправить на них людей нужно до начала третьей мировой войны, чтобы у человечества был шанс на возрождение.

Popularity: 2%

Читайте также


Если вы впервые здесь, можете подписаться на RSS feed этого блога. Не пожалеете!

Отправить комментарий