Илон Маск рассказал, как человечество сможет пережить третью мировую войну

По мнению известного предпринимателя, инженера, изобретателя и главы американской компании SpaceX Илона Маска, у человечества есть только один шанс пережить третью мировую войну. Люди смогут выжить, если на Луне или на Марсе будет построена обитаемая станция.

Изобретатель уверен, что у землян обязательно должно быть другое место, пригодное для жизни, чтобы там могли храниться образцы цивилизации в достаточном количестве. Это поможет в будущем возродить человечество. Именно поэтому Маск отмечает особую важность строительства такой станции.

Как видим, глава компании, который уже заработал себе миллиардное состояние, думает о глобальных проблемах в то время, как кто-то только пытается найти, как начать продавать в интернете. Но для кого-то и низкие продажи могут быть глобальной проблемой, поэтому ее решением нужно заняться в самые кратчайшие сроки.

Изобретатель уверен, что пока лучшим местом для строительства станции является Марс. Эта планета достаточно удалена от Земли, поэтому даже в случае критических катаклизмов шансов на выживание у жителей Марса будет намного больше, чем у тех, кто поселился бы на Луне.

Илон Маск надеется, что построить такие станции и отправить на них людей нужно до начала третьей мировой войны, чтобы у человечества был шанс на возрождение.

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