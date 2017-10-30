Адольф Гитлер мог бежать из осажденного Берлина в Колумбию

На днях Центральное разведывательное управление рассекретило некоторые документы, которые касались убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. В этих документах указано, что основатель Третьего рейха Адольф Гитлер подстроил свое самоубийство и после этого сбежал в Колумбию, где продолжил жить со своей возлюбленной Евой Браун.

Конечно, прямых доказательств того, что Гитлер мог избежать смерти, нет, а рассекреченные данные являются только косвенными подтверждениями того, что фюрер после поражения во Второй мировой войне отправился в Латинскую Америку.

В документах приведены слова одного из информаторов разведки США. Он рассказал о неком бывшем эсэсовце Филиппе Ситроене. После окончания войны он ежемесячно отправлялся на встречу с Гитлером, который скрывался в Колумбии. По словам Ситроена, фюрер жил под фамилией Шриттельмайер. В подтверждение своих слов бывший эсесовец однажды сделал фотографию, на которой он запечатлен вместе с человеком, очень похожим на Гитлера. Фото было сделано в 1954 году.

Через время Гитлер отправился в Аргентину, где и продолжил свою жизнь.

Напомним, согласно официальной версии, 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой. Перед смертью фюрер распорядился, чтобы их тела были сожжены. После взятия Берлина Сталин создал секретную группу, в которую входили всего 3 человека. Их главной задачей являлся поиск доказательств смерти Гитлера. В группу входила писательница Елена Ржевская, которая отыскала среди останков челюсть Гитлера, а также раздобыла медицинскую карту фюрера с подробным описанием имеющихся у немецкого лидера пломбах. Именно эти данные стали главным доказательством смерти Адольфа Гитлера.

Но некоторые эксперты не уверены, что основатель Третьего рейха мог совершить самоубийство. В итоге западные историки стали публиковать материалы о том, что смерть Гитлера — на самом деле хорошо созданная легенда, которая на самом деле далека от истины.

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