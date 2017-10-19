Сахар способствует росту раковых клеток

Рак остается до сих пор одним из самых загадочных заболеваний. Ученые до сих пор не могут ответить на вопросы о том, почему в организме человека появляются раковые клетки и откуда они берутся. Но зато недавнее исследование немного пролило свет на процесс образования и роста раковых клеток и, соответственно, опухолей. Как оказалось, виной всему сахар.

В начале XX века немец Отто Варбург сделал сенсационное открытие. Он установил, что для деления раковых клеток нужно очень много энергии, которую они получают благодаря процессу гликолиза — иными словами расщепления глюкозы, которое происходит без доступа кислорода. В результате этого процесса вырабатывается энергия и образуется большое число молочной кислоты. Каким же образом сахар и молочная кислота связаны с генами Ras, сбои в которых приводя к развитию рака?

В одном из последних исследований, проведенных профессором Йоханом Тевелейном и его коллегами, удалось установить, что ключевым веществом, вызывающим образование и деление раковых клеток, является 1,6-бифосфат фруктозы. При интенсивном гликолизе это вещество накапливается в клетках в очень большом количестве, что в итоге активирует RAS-белки. В итоге чрезмерная активность этих белков приводит к ускоренному делению клеток. Для всего этого процесса необходима энергия, которая как раз вырабатывается при расщеплении сахара.

Таким образом запускается необратимый процесс. Дело в том, что в самих раковых клетках тоже происходит процесс гликолиза, причем в них он проходит почти в 200 раз интенсивнее. В результате получаем постоянно растущие раковые клетки и агрессивную форму рака.

С этим исследованием многие специалисты из научных кругов не согласны и уже принялись его оспаривать. По их мнению, сахар никак не влияет на развитие раковых опухолей. В то же время другие уже нашли доказательства того, что сахар играет чуть ли не ключевую роль в появлении раковых клеток. Рак может развиваться не только у человека, но и у некоторых животных. Одним из немногих живых существ, устойчивых к раку, является голый землекоп. У него в организме вырабатываются сложные сахара, которые не могут использоваться раковыми клетками. Возможно, именно поэтому эти животные не склонны к заболеванию раком.

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