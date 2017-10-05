Ученые выяснили, где обитает самая полезная в мире рыба

Для нормального функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем каждому человеку необходимо ежедневно употреблять в пищу в среднем 1 грамм полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Они содержатся в некоторых видах масла, шпинате, мясе диких животных, водорослях и некоторых видах жирной рыбы. Именно рыба вызвала особый интерес у ученых и они решили выяснить, какая же рыба содержит больше всего ПНЖК, является самой полезной и где она обитает.

Ученые из Красноярского научного центра СО РАН исследовали уровень содержания жирных кислот в видах сиговых рыб, которые выращивались в естественных условиях. После получения необходимых данных исследователи сравнили свои показатели с огромным массивом информации, обнародованной в разные годы и в разных странах. Как оказалось, именно в Сибири обитает самая полезная рыба. Больше всего полиненасыщенных жирных кислот омега-3 содержится в енисейском омуле и сиге, которая обитает в озере Собачье.

Всемирная организация здравоохранения утвердила, что ПНЖК является одним из наиболее необходимых для человека компонентов рациона. При его регулярном употреблении снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств нервной системы.

Даже когда с нервной системой все в порядке, то все равно для трудоустройства, получения водительских прав и в некоторых других ситуациях требуется тому документальное подтверждение. Но справка из психо-невродиспансера теперь не проблема, если обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, которые подробно расскажут, что и как нужно делать для получения такой справки, а также помогут в ее оформлении.

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