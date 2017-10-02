Ученые назвали лекарство, которое лечит от всех болезней

Ученые нашли лекарство, о котором уже давно известно. Его эффективность много раз ставили под сомнение, но тем не менее оно помогало людям излечиться от самых разнообразных недугов. К тому же, оно является и самым дешевым лекарством, которое только можно найти.

Швейцарские медики провели небольшой эксперимент, в котором доказали, что эффект плацебо помогает даже в тех случаях, когда пациенты знают о том, что им дают ненастоящее лекарство.

В эксперименте приняло участие 160 добровольцев. Им предлагалось положить руку на разогретую плиту и держать ее до тех пор, пока боль не станет очень сильной. Далее участников эксперимента разделили на 4 группы. Первой группе дали обезболивающее, которое на самом деле оказалось плацебо, но ни одному человеку об этом не сказали. Участникам второй группы дали это же лекарство, рассказав, что оно не является настоящим обезболивающим, но описав полностью влияние плацебо на здоровье человека. Участникам третьей группы просто сказали, что лекарство не является настоящим обезболивающим, не предоставив при этом никаких дополнительных подробностей. А четвертую группу оставили вовсе без лекарства.

Как оказалось впоследствии, лучше всего себя чувствовали добровольцы из 1-й и 2-й групп.

Эксперимент проводился Тедом Капчуком и является чуть ли ни единственным в своем роде. Но другие ученые раскритиковали его, отметив, что плацебо способно только улучшить самочувствие человека, но не вылечить его.

Если вам вовсе не нужно лечиться, а просто необходимо предоставить справку на работе, в вузе или в других учреждениях, то можно просто купить справку от врача спб. В самые сжатые сроки нужный документ будет у вас на руках, при этом совсем не нужно стоять в длинных очередях к врачам и тратить на это свое драгоценное время.

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