Ученые создали уникальный клей для внутренних органов

В журнале Science появилась статья, в которой рассказывается о необычном клее. Он отлично схватывается даже на мокрых поверхностях и может использоваться для склеивания любых тканей человеческого организма.

Один из ученых, который принимал участие в изобретении такого клея, Дональд Ингбер рассказал, что вокруг нас есть очень много простых решений для сложных проблем. Природа иногда нам сама подсказывает, как и что можно использовать на благо человека. Ученые не всегда могут найти и увидеть такие простые решения, которые могут быть буквально у них под носом.

Ингбер поведал, что создать уникальный клей для человеческих органов ему помогла обычная улитка. Ученый уверен, что новый клей позволит вывести на новый уровень лечение сложных ран и проведения хирургических операций.

Используемые нынче в экстремальных условиях хирургами методы не всегда помогают спасти человека. Обычный способ зашивания ран требует много времени, а использование суперклея для остановки кровотечения имеет множество побочных действий из-за своей токсичности.

В последние несколько лет ученые работали над созданием нового клея, примером для которого служил природный клей моллюсков. Но он оказался не настолько прочным, как хотелось бы, поэтому он не подходил для склеивания хрящей, связок и пр. При малейшем растяжении такой клей рвался, а раны снова открывались. В связи с этим ученым пришлось искать другой более эффективный и прочный клей. Подсказку они нашли у сухопутного слизня Arion subfuscus. Он водится на западе и в центре Европы и обладает уникальными особенностями. Слизень вырабатывает особую субстанцию, которая позволяет ему прикрепляться даже к очень мокрым поверхностям. Эта субстанция настолько сильно прикрепляет его, что ни один хищник не может оттащить Arion subfuscus от поверхности.

Взяв за основу эту субстанцию, ученые создали ее аналог. Искусственно созданный клей обеспечивает такую силу связей, которой вполне достаточно даже для хрящей и связок. Более того, клей можно растянуть почти в 14 раз и при этом он ничуть не повредится.

Новый клей уже прошел испытания на животных и доказал свою эффективность. Им даже удалось склеить сердечную мышцу у поросенка.

Ученые уверены, что этот клей найдет и другие применения в медицине и поможет спасти множество жизней.

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