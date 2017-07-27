Африканской девочке удалось подавить ВИЧ в своем организме

На Парижской конференции, посвященной борьбе со СПИДом и ВИЧ, ученые сделали сенсационное заявление. Они рассказали о девочке, которой удалось подавить в своем организме ВИЧ после непродолжительного лечения.

Пациентка живет в ЮАР. Вирус иммунодефицита человека ей передался от матери при рождении. Сразу же после появления на свет девочке назначили курс терапии, которая продолжалась почти весь первый год жизни. Малышке кололи препараты, которые предназначаются для борьбы с этим вирусом. После завершения курса лечения препараты пациентке давать перестали. Спустя 8 лет девочка прошла дополнительное обследование, в результате которого ученые выявили, что в ее организме все еще остались клетки вируса, но они не размножаются. К тому же число таких клеток очень невелико по сравнению с тем количеством, которое обычно присутствует в организме больного человека.

За все 8 лет состояние здоровья девочки ни разу не ухудшалось, что свидетельствует о том, что ее организму удалось подавить клетки вируса.

Ученые отмечают, что это открытие дает многим пациентам надежду на длительную ремиссию. Но условием для этого должно быть своевременное лечение, которое начато сразу же после заражения. Если в организме образовалось много клеток вируса, то подавить его гораздо сложнее, поэтому лечение лучше начинать как можно раньше.

Но некоторые скептики не согласны с тем, что это открытие может помочь в дальнейшем лечении ВИЧ. По словам президента Международного общества СПИДа Линды-Гейл Беккер, этот случай породил больше вопросов и не дало нужных ответов. Однако этот пример позволяет сделать вывод о том, что лечение ВИЧ-инфицированных может длиться намного меньше, если начать терапию сразу же после заражения. Однако Беккер считает, что случай с африканской девочкой является очень редким феноменом.

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