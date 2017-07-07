Ученые узнали, почему на Марсе нет жизни

Марс таит в себе очень много загадок и основной из них является отсутствие жизни на Красной планете. Ученые всего мира ломают голову над этим, но специалисты из Эдинбургского университета заявили, что они нашли ответ.

Ученые уверены, что поверхность планеты покрыта особыми химическими соединениями, которые называются перхлораты. Именно они не дают зарождаться и развиваться биологическим формам жизни на Марсе. По словам специалистов, названные химические соединения относятся к разряду солей хлорной кислоты, которая пагубно влияет на все живое.

Свои догадки, а также результаты исследований ученые уже опубликовали на страницах журнала Scientific Reports.

Чтобы подтвердить свои догадки, ученые провели целый ряд экспериментов. Они взяли перхлораты в той же концентрации, которая была обнаружена в пробах марсианского грунта, и проследили их влияние на бактерии Bacillus subtilis. Они в большом количестве встречаются на космических аппаратах и производят так называемое биологическое загрязнение.

Если соединить действие перхлоратов с ультрафиолетовым излучением, которое преобладает в космосе, то химические соединения становятся токсичнее в несколько раз. При их воздействии любые микроорганизмы обязательно погибнут. Например, в ходе экспериментов было доказано, что гибель бактерий Bacillus subtilis наступает всего за пару минут такого пагубного воздействия.

На поверхности Марса были обнаружены еще некоторые химические соединения, которые способны усилить действие перхлоратов в 10 и более раз.

Перхлораты впервые были обнаружены на поверхности Красной планеты еще в 2008 году. Тогда же было установлено, что содержание этих химических соединений составляет более 0,4%. Позже эти результаты неоднократно подтверждались.

Popularity: 1%

Читайте также