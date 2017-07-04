Российские ученые нашли эффективный способ выведения человека из комы

После тяжелых травм много пациентов по всему миру впадают в кому, из которой благополучно выбраться удается только единицам. Но российские ученые сделали огромный прорыв в выведении людей из коматозного состояния, восстанавливая при этом их сознание.

Как отмечают российские ученые, они уже добились в этом направлении очень хороших результатов даже в крайне тяжелых клинических случаях, когда пациент мог до конца своих дней остаться в вегетативном состоянии.

Российские медики из Научного центра невралгии провели целый ряд экспериментов, которые подразумевали неинвазивную стимуляцию мозга человека, находящегося в коме, электромагнитными импульсами. Такое лечение применялось для восстановления людей, вышедших из тяжелой комы. По словам академика Михаила Пирадова, проведенные опыты показали очень хорошие результаты.

Ученый отметил, что такие исследования проводятся в Научном центре на протяжение последних двух лет. Кроме российских ученых в них принимают участие специалисты из Миланского университета и Гарвардской медицинской школы. Их главной задачей является изучение участков головного мозга, которые поочередно начинают задействоваться при выходе человека из комы. Для этого используются самые современные томографы.

Ученые выделяют несколько вариантов выхода человека из коматозного состояния. Первый и самый лучший для пациента вариант — это полное возвращение сознания и моторных функций. Второй подразумевает возвращение сознания, но нарушение моторных функций, вызванное нарушением кровообращения, полученными травмами или другими причинами. Худший вариант подразумевает смерть человека, находящегося в коме. При этом ученые подтверждают, что человек все слышит во время комы, поэтому присутствие близких и их разговоры способствуют скорейшему восстановлению сознания человека.

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