Ученые выяснили, как на Марсе появилась вода

Недавняя новость о том, что на Марсе обнаружены следы воды, мгновенно разлетелась по всем средствам массовой информации и вызвала массу обсуждений в научных кругах. Однако до сих пор остается открытым вопрос относительно того, как же все таки вода попала на поверхность Красной планеты. Одно из наиболее вероятных предположений выдвинул ученые из Брауновского университета Дэвид Вайсс.

Он пояснил, что следы воды на Марсе появились только после падения на поверхность планеты крупных метеоритов в результате таяния льдов, расположенных по краям кратеров.

Вайсс отмечает, что в случае присутствия на марсе грунтовых вод, их следы можно было бы найти и в самом кратере, но, увы, там их обнаружить не удалось. Следовательно, следы воды возникли в результате падения на запасы льда раскаленных пород.

Ученые из разных стран все чаще стали склоняться к мнению относительно того, что еще в древние времена на Марсе были полноценные моря и океаны. Однако согласно доводам некоторых палеонтологов, Марс является довольно холодной планетой, поэтому вода не могла там находиться постоянно в жидком состоянии. Предполагается, что она присутствовала там в виде льда и таяла только при падении метеоритов или при извержении вулканов.

Также существует мнение о том, что ранее климат на планете был более мягким, из-за чего вода в районах, активно освещаемых Солнцем, могла время от времени таять и образовывать потоки, но Вайсс и его коллеги опровергают это. Они подробно изучили снимки кратера Лио, где обнаружены потоки воды, и пришли к выводу, что они не являются грунтовыми. Ученые выдвинули свою теорию происхождения воды. По их мнению, при падении огромных астероидов на Марс во все стороны разлетались расплавленные огромные куски грунта и пород. Выделенного при столкновении тепла вполне достаточно, чтобы растопить запасы льда, которые хранятся под поверхностью, и образовать такие потоки талой воды.

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