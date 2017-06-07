В Самаре предлагают для реабилитации пациентов после инсульта использовать очки VR

Медики из самарского государственного университета представили научному миру новую методику восстановления пациентов, перенесших инсульт. На сегодняшний день эта методика является уникальной, так как она предполагает использование для реабилитации технологии виртуальной реальности.

Возможно, в будущем пансионат для пожилых после инсульта москва тоже возьмет себе на заметку предложение самарских ученых, но пока в пансионате используются только проверенные и наиболее эффективные способы для реабилитации пациентов.

Самарские ученые говорят, что они уже проверили новую методику и она показа очень хорошие результаты, но наладить продажу соответствующего оборудования собираются только в следующем году.

Суть нового метода заключается в комплексном подходе, когда задействуются сразу несколько видов рецепторов. Это помогает намного быстрее ставить людей на ноги после инсульта.

Чтобы добиться более быстрого восстановления пациентов, самарские ученые предлагают использовать очки виртуальной реальности и специальные тренажеры, которые воздействуют на руки и ноги пациента. Благодаря синхронизации картинки и тренажеров человек чувствует, будто он бежит по траве. Воздействуя таким образом на отдельные группы мышц, удается поддерживать имеющиеся нейронные связи и восстанавливать потерянные.

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