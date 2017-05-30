Ученые посчитали, сколько колонизаторы смогут прожить на Марсе

Пока NASA продолжает готовить первых колонизаторов Марса к полету, ученые выдвигают разные теории по поводу того, чем и когда может завершится эта миссия. Последняя теория гласит о том, что люди на Красной планете не смогут прожить даже трех месяцев.

Американские ученые предполагают, что основным препятствием на пути обеспечения полноценной жизни человека на Марсе станет нехватка кислорода. Из-за этого первые колонизаторы смогут прожить не дольше 68-и дней. Именно на столько хватит им доставленных запасов.

Такой вывод сделали ученые на основе результатов компьютерного моделирования процесса колонизации Марса. При этом учитывались разные факторы, в том числе и уровень развития современных технологий. Кислород для колонизаторов будет доставляться с Земли. Пополнять его запасы можно будет тоже с нашей планеты, ведь на сегодняшний день еще нет таких технологий, которые бы позволяли его добывать из атмосферы Марса или создавать искусственно.

Ученые настаивают на том, что перед отправкой людей на Марс необходимо учесть все технические моменты и решить заранее возможные проблемы. Ведь даже по сей день нет четких доказательств того, что на Красной планете может быть лед или вода. Есть только предположения, на основе которых проводился выбор места для размещения основной базы колонизаторов.

На Земле для этого провели бы геологические изыскания краснодар, изучили бы строение почвы и определили бы природные условия, которые нужно учитывать при строительстве. На Марсе пока, к сожалению, таких возможностей нет, поэтому придется довольствоваться теориями и догадками.

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