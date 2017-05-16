Астрономы обнаружили планету больше и легче Юпитера

В нашей Солнечной системе самой большой планетой считается Юпитер. Его радиус составляет 69 911 км, а масса — 1,898E27 кг. Но в созвездии Секстанта астрономам удалось обнаружить планету, размеры которой на 40% превышает размеры Юпитера, но при этом ее вес в 5 раз меньше.

Плотность материи, из которой состоит эта планета, составляет примерно 0,09 гр на куб. см, то есть она всего лишь немного плотнее пенопласта, чья плотность составляет 0,05 гр на куб. см. Учитывая такие показатели, можно сделать вывод, что у этой планеты очень большая атмосфера.

Обнаружил эту планету американский ученый Джошуа Пеппер вместе со своими коллегами. Он долгое время вел наблюдения за звездой HD 93396. Она является аналогом Солнца, который уже почти исчерпал свои запасы. Необычную планету астрономы заметили во время ее прохождения по диску этой звезды. Сначала ученые предположили, что они нашли очередного газового гиганта, но в ходе дальнейших наблюдений стало ясно, что они наткнулись на уникальную экзопланету.

Внешние оболочки этой планеты выше плотности воздуха на Земле примерно в 10 раз, поэтому сейчас сложно делать предположения относительно их химического состава.

Как отмечают ученые, причиной такой большой плотности оболочек и раздутости самой планеты может стать слишком близкое расстояние к звезде. Планета расположена намного ближе к HD 93396, чем Меркурий к Солнцу, именно поэтому поверхность объекта очень сильно раскалена. Это как раз могло вызвать увеличение планеты в размерах.

Благодаря таким необычным свойствам эта планета представляет особый интерес для ученых. Они надеются, что она поможет им разгадать тайны химического состава планет гигантов и проверить новые методы поиска внеземной жизни.

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