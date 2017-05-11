На дне Марианской впадины нашли следы жизни

Несмотря на то, что ученые совершают многочисленные попытки более подробного изучения космоса и даже разрабатывается проект по колонизации Марса, на самой Земле существует еще достаточно много мест, которые недостаточно изучены. Одним из таких является Марианская впадина. Исследователи со всего мира продолжают делать громкие открытия и выявлять новые интересные факты, касающиеся этого океанического глубоководного желоба.

Изучение Марианской впадины началось еще в 1875 году и продолжается до сих пор. В этом году международной группе исследователей удалось установить, что под дном желоба примерно на глубине 10 км может существовать жизнь.

Ученые исследовали образцы серпентина (группы минералов), которые были взяты из гидротермальных источников, посредством которых он мог попасть на дно Марианской впадины. Всего исследователи собрали 46 проб в районе расположения грязевого вулкана Южный Чаморро. Забор минеральных отложений производился с помощью специальных подводных аппаратов.

После подробного изучения взятых проб ученые обнаружили в нем довольно много органических соединений, которые могли образоваться в результате жизнедеятельности различных микроорганизмов. Но тем не менее существует очень большая вероятность того, что подобные органические соединения могли образоваться под воздействием других процессов, не имеющих отношения к микробам.

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