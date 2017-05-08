Ученые предлагают создавать кирпичи на Марсе

После детального изучения почвы на Красной планете геологи и другие эксперты из разных областей пришли к выводу, что она идеально подходит для создания строительных кирпичей. К тому же благодаря ее уникальному составу создавать такие кирпичи можно даже не используя ни грамма воды.

В марсианской почве содержится большое количество железа. Именно поэтому специальные строительные блоки можно создавать с помощью процесса прессования. Такие кирпичи получаются очень прочные и водонепроницаемые.

В последнее время ученые бьются на проблемой строительства обитаемых баз на Марсе, которые могли бы служить постоянным жилищем для первых колонизаторов красной планеты. Пока самым оптимальным способом считалась трехмерная печать, для которой могут использоваться любые материалы, в том числе почва, горные породы и даже газы, присутствующие в атмосфере Марса. Единственной проблемой является необходимость воды для этого технологического процесса. В связи с этим ученые взялись за поиски альтернативных способов строительства базы. Одним из наиболее простых способов, позволяющих построить первый внеземной город, является использование как раз таких прессованных кирпичей, изготовленных из марсианской почвы.

Новый способ создания строительного материала для колоний обнаружил исследователь Брайан Чоу, работающий в университете Калифорнии. Во время экспериментов с аналогами марсианской почвы, созданной искусственно в лабораторных условиях, ему удалось создать материал, который по своей прочности похож на обожженные силикатные кирпичи. Такого эффекта удалось добиться при воздействии на почву очень сильного давления. Необходимую прочность обеспечили наночастицы железа, которые под воздействием пресса склеиваются друг с другом, образуя прочный каркас. Остальные пустоты заполняются песком и вулканическими породами.

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