Ученые спрогнозировали место самого мощного землетрясения XXI века

Недавние исследования французских сейсмологов вместе с их чилийскими коллегами позволили определить место и примерную дату землетрясения, которое станет самым мощным в этом столетии. Предполагается, что сила толчков может достигнуть 8,3 баллов по шкале Рихтера.

На сегодняшний день ни в одой стране мира ученые не могут с максимальной точностью предсказать дату и место грядущего землетрясения, именно поэтому такие природные явления обычно приводят к многочисленным человеческим жертвам. Однако примерные прогнозы ученых позволяют хотя бы быть на чеку.

Причиной землетрясения ученые называют движение океанической плиты Наска. Она постепенно погружается под континент, что приводит к сжатию пород, росту гор, формированию гряды вулканов в Тихом океане и землетрясениям. Скорость погружения плиты под континент составляет примерно 8 см в год. В 1960 году это уже стало причиной самого мощного в истории наблюдений землетрясения с магнитудой примерно 9,5 баллов.

Эпицентром грядущего землетрясения станет город Вальпарасио. Расстояние от него до столицы Чили составляет всего 100 км.

В этом году, по мнению ученых, вероятность землетрясения составляет всего 3%, но с каждым последующим годом риск возрастает. Дело в том, что движение плиты Наска тормозится из-за сильного трения. Отставание составляет примерно 4,5 метра, поэтому примерно раз в 70 лет в районе города Сантьяго происходит сильное землетрясение, которое наверстывает погружение океанической коры под материк. Получается, что очередное мощное землетрясение в этом районе должно произойти в ближайшие десятилетия.

Напомним, что землетрясение в Чили в 1960 году стало причиной мощного цунами, от которого пострадали Япония, Филиппины и США. Общее количество жертв от землетрясения и цунами составило порядка 6-ти тысяч человек, а общий ущерб составил примерно 500 млн долларов.

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