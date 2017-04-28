Жители Тибета обладают сверхспособностями

В ходе проведения целого ряда генетических исследований ученым удалось выявить у жителей Тибета сверхспособности, которыми не обладают жители ни одного другого народа. Судя по новым данным, тибетцев можно сравнить даже с бессмертными супергероями из комиксов.

Жизнь в горах закаляет организм, а если такая закалка повторяется из поколения в поколение, то не удивительно, что у жителей Тибета появились уникальные способности. За сотни тысяч лет в организме людей, населяющих Тибетское нагорье, произошли некоторые мутации, наделяющие их необычными способностями и превращающие буквально в сверхлюдей.

Исследователи установили, что жители Тибета постоянно испытывают недостаток кислорода, так как воздух в горах разреженный. Жилища жителей Тибета расположены на высоте более 4-х тысяч метров над уровнем моря, поэтому не удивительно, что, приспосабливаясь к таким суровым условиям жизни, у людей произошли некоторые мутации в организме.

Согласно исследованиям, у тибетцев пока удалось выявить только пять уникальных генов, которые позволили им вполне благополучно адаптироваться к сложным условиям жизни. Один из этих генов можно назвать геном выживания. Именно благодаря ему жители Тибетского нагорья могут вполне комфортно себя чувствовать в условиях недостатка воздуха и постоянных низких температур. Один из обнаруженных у жителей Тибета генов достался им от древнейшего предка человека, называемого «Денисовским человеком». У большинства людей этот ген давно пропал, но у тибетцев он не только не исчез, а еще и эволюционировал, позволяя их организму адаптироваться под окружающую среду и сложные условия жизни.

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