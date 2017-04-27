Ученые создали для недоношенных младенцев искусственную матку

Американские ученые сделали огромный прорыв в области выхаживания недоношенных детей. Исследователям из детской больницы Филадельфии удалось создать полностью функционирующую искусственную матку, которая способна довольно длительное время поддерживать жизнь и развитие плода.

Пока опыты проводились только на ягнятах, но согласно результатам, все эксперименты прошли успешно.

Новый проект получил название Biobag. Такая матка не содержит в себе живых тканей и состоит полностью из специального прозрачного пластикового пакета. К этой «матке» подключена трубка для пуповины и специальное устройство под названием оксигенатор. Оно используется для налаживания полноценного газообмена (насыщения кислородом и отведения углекислого газа). С этим устройством соединены все кровеносные сосуды плода, чтобы в его кровь поступало достаточное количество кислорода. Пакет полностью заполнен электролитом.

Для испытания были отобраны 8 недоношенных ягнят. Самый маленький из них родился всего через 105 дней после зачатия, а самый старший — спустя 120 дней. Если сравнивать с человеческими мерками, то это эквивалентно рождению малыша на сроке не более 2- недель. После рождения ягнят поместили в искусственную матку, где они пробыли 4 недели. После этого они отправились в специальный бокс для недоношенных детей, где ученые полностью обследовали ягнят, провели все необходимые тесты и установили, что они были абсолютно здоровыми и развивались согласно своему нормальному графику.

В планах американских ученых продолжить исследования с искусственной маткой и испытать ее на младенцах. Правда до этого изобретение должно пройти еще не одно испытание и получить соответствующие сертификаты, подтверждающие его безопасность и эффективность. Так что до использования Biobag в реальных условиях в больницах пройдет еще очень много времени.

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