Диетические продукты могут вызывать ожирение

Проблема лишнего веса в современном мире волнует очень многих людей. Справляться с ней пытаются по разному: с помощью физических упражнений, операций или же диет. Последний способ самый распространенный, потому что не требует чрезмерных затрат и усилий. Но неправильно подобранные продукты для диеты могут нанести больше вреда, чем пользы.

Если продукт не жирный, это еще не значит, что от него можно похудеть. В магазинах можно встретить много видов обезжиренных кисломолочных продуктов, которые имеют в своем составе сахар и прочие добавки усилители вкуса, которые почти так же, как и жирная еда могут способствовать набору лишнего веса.

Проблема ожирения в последнее время стала особенно актуальной, а через 13 лет ученые вообще ожидают самую настоящую эпидемию, когда с проблемой лишнего веса столкнется более трети жителей планеты.

Уже сегодня многие начинают бороться с этой проблемой. Не упускают возможность увеличить свою прибыль и маркетологи, придумывая уловки с обезжиренными продуктами. Ученому из Университета Джорджии Кшиштофу Чая удалось доказать, что не все диетические продукты способствуют похудению, а некоторые даже наоборот вызывают ожирение. Свои эксперименты он проводил на крысах. Грызунов поделили на 3 группы. Первую кормили обычной едой, другую — высококалорийными жирными продуктами, а третью — диетическими обезжиренными продуктами. Через месяц у крыс проверили все жизненные показатели и измерили соотношение мышечной массы и жира. Как оказалось, грызуны из последних двух групп почти одинаково набирали вес. Но ученые заметили одно важное различие. У крыс, которые питались диетическим продуктами, в мозге и кишечнике появилось большое количество очагов воспаления. У тех грызунов, которые продолжали употреблять обычную пищу, никаких изменений в организме за месяц зафиксировано не было.

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