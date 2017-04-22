Ученые выяснили, какие виды спорта предпочитают неверные мужчины

Женщине не всегда удается узнать, что муж ей изменяет благодаря очень хорошему прикрытию, которое придумывает себе мужчина. Иногда таким прикрытием может стать увлечением спортом. Его довольно часто представители сильной половины человечества используют в качестве прикрытия.

Конечно, так случается не всегда. Возможно, муж все же решил заняться собственным здоровьем и начал вести здоровый образ жизни. Это, конечно, хорошо, но любые перемены обязательно должны насторожить.

Мужчины-изменщики чаще всего предпочитают командные виды спорта такие, как футбол, гольф или регби. А вот те, кто занимаются одиночными видами спорта, например, бегом или плаваньем, намного реже изменяют своим женам, хотя и среди них тоже встречаются изменщики.

Большая склонность к изменам присутствует у любителей путешествовать. Когда мужчина очень длительное время находится без женской ласки, он начинает искать ее на стороне. А если ему доводится путешествовать по разным странам, а не в пределах одного государства, то воздействие разных культур может способствовать стиранию психологических барьеров, которые удерживают мужчину от измены. В связи с этим у него приглушается чувство вины и возрастает желание попробовать что-нибудь новое.

Любителей экстрима толкает на измены повышенная выработка тестостерона. Это же касается и любителей командных видов спорта.

Но не последнюю роль в склонности к изменам играет характер мужчины. Если в нем присутствуют такие черты, как трусость, несамостоятельность и слабохарактерность, то в случае возникновения каких-то семейных проблем вместо поиска их решения он вероятнее всего просто убежит от них и найдет поддержку на стороне в виде новой партнерши.

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