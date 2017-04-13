Ученые выяснили, как даже в старости оставаться здоровым и счастливым

Посмотришь на некоторых пенсионеров — они радуются жизни, с улыбкой на лице встречают детей и внуков у себя в гостях, открывают для себя новые увлекательные занятия и даже продолжают заниматься спортом. Такие люди удивительные, ведь они могут заразить позитивом даже молодежь. В чем же секрет отличного настроения, хорошего здоровья и здравого мышления у людей пенсионного возраста, попытались выяснить британские ученые.

Они провели небольшое исследование и выяснили, как оставаться жизнерадостным и здоровым, даже если возраст уже давно перевалил за 50. Ученые выделили 5 основных навыков, которые помогут сделать людей в старости более счастливыми и здоровыми. Первое — это совестливость, второе — настойчивость, третье — хороший самоконтроль, четвертое — оптимизм и пятое — эмоциональная стабильность.

По мнению ученых, эти качества в любом возрасте позволяют улучшить качество жизни и добиться желаемого.

Улучшить эмоциональное состояние и обеспечить максимально комфортные условия пожилым людям также поможет дом пансионат для престарелых. Кроме всего круглосуточного ухода все постояльцы пансионата гарантированно получат квалифицированную медицинскую помощь, а также интересный и насыщенный досуг.

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