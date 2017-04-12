Ученые назвали главные опасности орального секса

Некоторые люди при отсутствии презерватива предпочитают заниматься оральным сексом. По их мнению, такой вид близости может защитить их от заражения опасными болезнями. Но на самом деле оральный секс может быть не менее опасным, чем традиционный, если не пользоваться контрацептивами.

Испанские исследователи, работающие в медицинском университете Мадрида выяснили, что при орально-генитальном контакте велика вероятность передачи от человека к человеку таких серьезных заболеваний, как герпес, сифилис и гонорея. К тому же заразиться могут оба партнера.

Дело в том, что в полости рта человека скапливается большое количество бактерий, которые при оральном сексе могут попасть на гениталии. В то же время медики не советуют чистить зубы перед занятием оральным сексом, так как появление вследствие травмирования зубной щеткой микроповреждений повышает риск попадания в организм опасных бактерий.

Так что в любом случае при оральном сексе тоже нужно предохраняться, чтобы защитить себя от опасных болезней. А если с интимной функцией возникают какие-то проблемы, то помочь сможет дженерик аптека. С помощью инновационных препаратов можно усилить мужскую потенцию, продлить половой акт и справиться абсолютно с любой интимной проблемой.

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