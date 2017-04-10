Японцы придумали способ добраться до границы Мохоровичича

Уже сколько лет ученые пытаются добраться до земной мантии, но до сих пор у них так и не удалось добиться существенного прогресса. Очередной вызов нашей планете бросают японские ученые из JAMSTEC (Агентства по изучению морских недр). Они собираются просверлить полностью всю земную кору, добраться до границы Мохоровичича и взять необходимые образцы.

Часть геосферы, которая называется мантией, до сих пор является недоступной для непосредственного изучения, так как находится слишком глубоко. Японцы собираются для своих исследований использовать специальное судно под названием Chiky?. Оно используется преимущественно для проведения геологических разведывательных операций. Это судно имеет уникальную буровую колонну, длина которой составляет 10 тысяч метров. При удачном выборе места для бурения этого вполне должно хватить, чтобы добраться до мантии.

Сначала ученым предстоит опустить бур на дно океана и только потом начинать бурить. Всего планируется проделать в земной коре отверстие глубиной 6 км.

На данный момент работа над реализацией этого проекта уже началась. Ученые изучают наиболее подходящие для бурения места, чтобы определить, где мантия находится ближе всего к поверхности. Непосредственно само бурение планируется начать не раньше 2030 года.

Японцы надеются, что изучение границы Мохоровичича и мантии поможет им разработать более эффективную систему прогнозирования сейсмической активности на планете.

Аналогичные работы в разных уголках планеты проводились уже давно. Самой глубокой скважиной на сегодня является Кольская. Она расположена в Мурманской области. Ее бурение началось еще в 1970-х годах прошлого века. К 1990 году удалось достичь глубины 12 262 метра. Сегодня этот проект полностью закрыт, а скважина законсервирована.

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