Косметологи советуют умывать лицо маслом

Задумывались ли вы когда нибудь, насколько качественная вода бежит из-под крана? Пока она проходит всю систему городского водопровода, в нее кроме различных микроорганизмов попадают соли, железо и прочие вещества, которые в столь больших количествах не приносят пользу ни нашему организму, ни нашей коже. А если учесть еще и то, что перед попаданием в городскую систему вода хлорируется, то и вообще никакой пользы от нее ждать не стоит.

Употреблять такую воду без предварительного кипячения не стоит, впрочем как и использовать ее для умывания. Но если нет выхода, то тогда нужно пользоваться дополнительными средствами по уходу а кожей, которые бы смягчили воздействие водопроводной хлорированной воды на кожу.

Для умывания косметологи вообще советуют использовать не воду, а масло. Ну или хотя бы специальные средства для умывания на масляной основе. Обычное мыло и средства для умывания из-за большого количества химических веществ высушивают кожу, а масло наоборот оказывает увлажняющий эффект. Лучше всего для умывания использовать облепиховое, кунжутное, кокосовое, касторовое масла и, безусловно, масло ши. Они не только помогут очистить кожу от избытка кожного жира и внешних загрязнений, но еще и насытят ее недостающими полезными витаминами и микроэлементами. Такие масла очень быстро впитываются, что обеспечивает дополнительное удобство их использования. После таких процедур кожа приобретет более ухоженный и здоровый внешний вид, а морщины еще долго не появятся.

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