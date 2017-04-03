Основатель Tesla Motors решил связать мозг человека с компьютером

Илон Маск, который является основателем двух очень известных компаний (Tesla Motors и SpaceX) решил расширить сферу своей деятельности и заняться разработкой совершенно новых технологий, обеспечивающих связь человеческого мозга с компьютером.

Маск даже создал новую компанию под названием Neuralink, которая должна заняться поиском способов реализации такой связи. Предполагается, что такие технологии помогут в дальнейшем лечить паралич или эпилепсию, но уже сегодня можно предположить, что такие технологии в будущем могут получить более широкое применение. Возможно, особое применение они найдут в игровой индустрии и помогут игрокам еще сильнее погружаться в игру. Пока такое еще невозможно, улучшить свои показатели и добиться хороших результатов при прохождении очередного уровня можно с помощью небольшого приобретения: купить аккаунт пати Дота2 по низкой цене и открыть для себя много нового и интересного.

По словам Илона Маска, его разработки пока находятся на начальном этапе, но если его ученым удастся продвинуться, то уже в скором времени в их распоряжении будет целая система, с помощью которой можно считывать человеческие мысли и записывать их на любой цифровой носитель.

Эта технология уже получила название «нейронное кружево». Она подразумевает вживление в мозг человека специальных электродов, которые смогут обеспечить считывание информации. После считывания и записи мыслей с мозга на компьютер планируется наладить еще и обратный процесс, когда информация с компьютера загружается в мозг человека. Похоже на что-то из области фантастики, но компания уже зарегистрирована и даже начала набор сотрудников на вакантные должности.

Сам же Илон Маск сейчас занимается еще одним проектом. Он решил пробурить тоннель прямо от здания, где расположен его офис, к аэропорту Лос-Анджелеса. Бизнесмен признался, что его очень сильно раздражает низкая скорость движения авто на дорогах и постоянные пробки, из-за чего почти невозможно никуда доехать вовремя. Ранее он принимал участие в создании системы электронных платежей PayPal и SolarCity, основной специализацией которой является использование солнечной энергии.

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